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Пятилетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома в Ижевске

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Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна жилого дома в Ижевске, на момент происшествия ребенок находился в квартире один. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел накануне. Мальчик выпал из квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома на улице Петрова. В результате полученных травм он скончался. Ребенок проживал с мамой и бабушкой, которые утром ушли на работу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее, 31 июля, похожий случай произошел в подмосковном Железнодорожном. Там семилетний ребенок выпал из окна 14-го этажа жилого дома и разбился насмерть. Мать ребенка на момент случившегося отсутствовала — она вышла в магазин.

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