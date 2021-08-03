Экс-главу УМВД Камчатки задержали за злоупотребления

Правоохранители задержали бывшего главу УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева задержан за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает пресс-служба МВД России.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы», — приводятся в сообщении слова министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Глава ведомства подчеркнул, что позиция министерства остается неизменной.

«<...>Выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены», — заверил министр.

Также он представил составу ведомства нового главу регионального УМВД Ивана Кокухина, который последние три года занимал пост заместителя начальника УМВД России по Забайкальскому краю. Общий стаж работы Кокухина в правоохранительных органах составляет 20 лет, отметил Колокольцев.

Кроме того, он принял решение отправить в отставку заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского. Как отметили в пресс-службе ведомства, данное решение обусловлено «серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности».

Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента РФ в июне. Он занимал этот пост с лета 2018 года.