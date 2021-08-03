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Toyota начала продажи в России новой версии пикапа Hilux

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В России 1 августа начались продажи пикапа Toyota Hilux в новой комплектации «Престиж» с бензиновым двигателем 2,7 л. Стоимость составляет 3 192 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 августа в редакцию «Известий».

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Внешне новую версию пикапа можно отличить по двухцветным легкосплавным колесным дискам с шинами 265/60 R18, светодиодным фарам ближнего и дальнего света, задним фонарям, ходовым огням и указателям поворота. Головной свет автомобиля, как и в топовой версии, комплектуется автоматическим корректором положения.

Сиденья и руль в салоне отделаны натуральной кожей. Также в список оснащения входят мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних и задних сидений, задние стеклоподъемники с автоматическим режимом, камера заднего вида со статичными линиями разметки и мягкая светодиодная подсветка. Сиденье водителя оснащено электрорегулировкой в восьми положениях, а для пассажиров предусмотрен двухзонный климат-контроль.

1 июля сообщалось, что Toyota начала принимать заказы в России на новый внедорожник Land Cruiser 300.

На первом этапе автомобиль будет доступен в трех комплектациях: «Элеганс», «Комфорт+» и юбилейной версии 70th Anniversary, оснащенных новым экономичным бензиновым двигателем 3,5 л с двойным турбонаддувом и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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