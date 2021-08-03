Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Липецке

Автобус въехал в ограждение вдоль дороги и световую опору в центре Липецка, двое пассажиров пострадали. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Марина Коробова.

«По предварительным данным, водителю автобуса № 323 стало плохо за рулем, поэтому он допустил наезд на ограждение и световую опору. Пострадали два пассажира: женщина 1959 года рождения и мужчина 2001 года рождения», — приводит ТАСС слова Коробовой.

Она добавила, что водителем транспортного средства является мужчина 1982 года рождения. Ему оказана медицинская помощь. Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены в больницу на обследование.

Представитель УМВД уточнила, что ДТП произошло около 06:00 по московскому времени на площади Победы, в автобусе находились порядка 15 человек.

Накануне пассажирский автобус маршрута № 80 в Воронеже врезался в препятствие, в результате в больницу с травмами доставлены четыре человека, в том числе 15-летняя девочка.