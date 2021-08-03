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Российские волейболисты сыграют с бразильцами в полуфинале Олимпиады

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Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по волейболу в полуфинале Олимпиады в Токио встретится со спортсменами из Бразилии.

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В четвертьфинале бразильцы обыграли Японию в трех сетах (25:20, 25:22, 25:20). Соревнование прошло на Ariake Arena. Самым результативным среди команды победителей оказался Йоанди Леал Идальго, набравший 16 очков, передает «Газета.ру».

Встреча российских и бразильских волейболистов состоится 5 августа, время начала матча станет известно позднее, пишет «Спорт-экспресс».

Предудыщим соперником российских волейболистов стала команда Канады. Россияне обыграли канадцев и вышли в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио. Встреча закончилась со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

2 августа российские волейболистки проиграли команде Турции на групповом этапе Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась в пяти партиях. Итоговый счет — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

В тот же день день российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов вышли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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