В МИД РФ заявили о провале инициатив США по борьбе с наркотиками в Афганистане

Уход США из Афганистана говорит о том, что инициативы по борьбе с наркотиками в стране провалились. Об этом во вторник, 3 августа, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Владимир Тарабрин.

«Уходя из Афганистана, американцы констатируют, что их инициативы по борьбе с наркотиками, по сути, провалились. <…> Примечательно, что достижение пиковых показателей в афганской наркоиндустрии совпало с присутствием американцев и их союзников по НАТО на территории этой страны», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Тарабрин указал на то, что на долю Афганистана в настоящее время приходится около 84% мирового производства опиатов. Также он отметил, что в стране сформировалась устойчивая наркоконъюнктура и действует отлаженная схема наркобизнеса, причем независимо от того, присутствуют ли в республике иностранные войска.

При этом глава ДНВ подчеркнул, что Москва готова к контактам с Вашингтоном по линии контртеррора и в контексте Афганистана.

«Со своей стороны, при условии взаимной заинтересованности, готовы к продолжению антитеррористического сотрудничества, в том числе обмену мнениями по афганскому вопросу, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов», — сказал он.

Накануне глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар в интервью «Известиям» подчеркнул, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) и сделать его составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Ранее, 24 июля, президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

22 июля замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, это одно из последствий вывода войск США. Вместе с тем он добавил, что многочисленные международные террористические организации, в частности, ИГ (запрещена в РФ) и отделения «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), укрепляют свои позиции.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.