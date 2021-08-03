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Аналитики перечислили популярные способы обмана при продаже автомобилей

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Одним из самых распространенных способов мошенничества при продаже автомобилей является скручивание пробега транспортного средства. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает портал NGS.ru со ссылкой на исследование сервисов «Авито.Авто» и «Автотека».

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По словам аналитиков, самый распространенный способ мошенничества при продаже автомобиля — это скрутка пробега. Не всегда сервисы проверки машин могут дать полной гарантии, что пробег у машины честный, указали авторы исследования.

Нередко злоумышленники занижают возраст автомобиля, чтобы сбыть его по более выгодной цене, добавили эксперты.

Еще один вид обмана на авторынке — это машина с обременением. Так, автомобиль может быть в залоге или зарегистрирован на нескольких владельцев. Кроме того, часто встречаются случаи продажи транспортных средств, которые были восстановлен после серьезного ДТП.

Мошенники могут требовать предоплату перед просмотром машины и не возвращать средства, сообщили авторы исследования.

Эксперты также рекомендуют внимательно производить осмотр автомобиля перед покупкой, чтобы проследить, что комплектация машины соответствует заявленной.

22 июля сообщалось, что эксперты по кибербезопасности зафиксировали всплеск регистрации фишинговых сайтов, напоминающих сервис BlaBlaCar. По их данным, число фейковых доменов, имитирующих ресурс для поиска попутчиков, в июне 2021-го по сравнению с маем выросло на 67%.

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