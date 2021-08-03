Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшую ночь

Почти 25% месячной нормы осадков выпало в Москве во время грозового ливня, который обрушился на столицу вечером 2 августа. Об этом во вторник, 3 августа, рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В беседе с РИАМО синоптик отметила, что самый большой показатель был зафиксирован на станции в Балчуге, где выпало 22 мм осадков при месячной норме в 90 мм. больше всего осадков вылилась в центральной части и на севере столицы.

Позднякова добавила, что в настоящее время восточный атмосферный фронт уходит в восточные регионы России. Во вторник не исключены локальные кратковременные дожди, ожидается до 1 мм осадков.

Сильные грозовые ливни обрушились на Москву в понедельник, 2 августа. В связи с непогодой было отменено более 30 рейсов в аэропортах города, причем 23 из них — в Шереметьево, пишет «Москва 24».

Из-за непогоды несколько автомобилистов застряли в затопленном тоннеле под мостом на Ленинском проспекте.

В ночь на 3 августа появились кадры с ударом молнии в Останкинскую башню. Судя по ролику, обошлось без видимых повреждений здания. Позже стало известно, что электрическое освещение комплекса продолжило работу в штатном режиме, пишет НСН.