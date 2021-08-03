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Мир
Антонов заявил об ужесточении работы российских дипломатов в США

В Госдепе объяснили требование к российским дипломатам покинуть США

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Российские дипломаты, проработашие в США три года, обязуются либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы. Об этом журналистам заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

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Таким образом он прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что В США предписали 24 сотрудникам дипмиссии покинуть страну до 3 сентября. Прайс выразил несогласие с таким описанием ситуации.

По его словам, госдеп недавно регламентировал лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, при этом для большинства государств он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.

Накануне Антонов сообщил, что почти все из 24 сотрудников, которые должны покинуть США до 3 сентября, уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

В июле Антонов отметил, что, по его мнению, правительство Соединенных Штатов продолжит политику давления в отношении России, в том числе по части демократических ценностей и прав человека. Вместе с тем он добавил, что в отдельных пунктах российско-американского диалога наблюдаются некие лакуны, и в них Москва пытается найти «что-то позитивное» или развить дальше моменты, «которые, очевидно, сближают нас [Россию] с американцами».

Москва неоднократно отмечала трудности в получении американских виз россиянами, в том числе дипломатами.

Кроме того, 15 апреля американский президент Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Помимо этого, США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля отмечал, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран.

30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что дипломатические представительства России в США всё равно продолжают работать в штатном режиме, несмотря на давление Вашингтона.

Вместе с тем 25 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американские власти не готовы ничего менять в «деструктивной практике» невыдачи виз российским дипломатам. Он также обратил внимание на то, что РФ не будет препятствовать командированию персонала американского посольства в Москве с учетом запрета на наем россиян.

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