Четвертый офицер полиции США совершил самоубийство после штурма Капитолия

Четвертый сотрудник американской полиции, который был свидетелем беспорядков в здании Капитолия в январе, покончил с собой. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает телеканал FOX5.

«Кайл ДеФрейтаг покончил с собой 10 июля. Таким образом он отреагировал на события, произошедшие в Капитолии в январе», — приводит телеканал слова матери офицера погибшего.

Она добавила, что вызов на подавление беспорядков ему пришел в то время, когда он заканчивал свою смену.

ДеФрейтаг проработал офицером полиции США пять лет. На момент смерти ему было 26 лет.

Ранее в этот день сообщалось, что о самоубийстве третьего американский полицейского, ставшего свидетелем беспорядков в здании Капитолия.

В январе представители полиции США сообщили, что 51-летний американский полицейский Ховард Либенгуд 9 января покончил с собой спустя несколько дней после штурма здания конгресса в Вашингтоне. Вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он совершил самоубийство 15 января после 12 лет службы в патруле.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.