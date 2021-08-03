Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова перечислила продукты, которые нежелательно употреблять натощак.

Как пояснила специалист в беседе с телеканалом «Звезда» 2 августа, лучше отказаться от употребления кофе, соков цитрусовых, сладких газированных напитков и острых приправ натощак. Так, кофеин подавляет аппетит, потому кофе лучше выпить спустя какое-то время после завтрака.

Острые приправы и соусы в начале дня провоцируют риск развития гастрита или язвы. Как отметила Белоусова, например, бутерброд с горчицей, хреном или чесночной приправой хоть и помогает взбодриться утром, но является прямой дорогой к гастриту, пишет телеканал «360».

Кроме того, вредна на голодный желудок газированная вода, особенно сладкая. Диетолог отметила, что частое употребление газировки натощак приводит к заболеваниям ЖКТ, таким как язва и гастрит, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Белоусова также призвала сочетать соки цитрусовых фруктов с полноценным завтраком, иначе потребление одних соков может также привести к нарушениям в работе ЖКТ. Она подчеркнула, что эти соки должны быть натуральными.

29 июля врач-диетолог Марина Макиша поделилась секретами правильного завтрака, а также назвала основные ошибки, которые допускают люди во время утреннего приема пищи. Так, по ее словам, главной и самой распространенной ошибкой во время завтрака является недобор белков и превышение нормы углеводов.