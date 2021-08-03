Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 августа

В Москве и Московской области во вторник, 3 августа, ожидается облачная погода с прояснениями и до +24 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Московском регионе во вторник местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит +22…+24 градуса в Москве и до +25 градусов в Подмосковье.

Ветер ожидается западный со скоростью 6–11 м/с, временами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., отмечает «Москва 24».

В ночь на среду, 4 августа, в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время столбики термометров в столице опустятся до показателей в +12…+14 градусов. По области ожидается до +9 градусов, уточняет «Газета.ру». Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., пишет агентство городских новостей «Москва».

Как пишет РИАМО, ночью в столичном регионе также возможна гроза.

Ранее 3 августа очевидцы в социальных сетях опубликовали кадры первых последствий стихии, обрушившейся на Москву в понедельник, 2 августа. В частности, в кадр попала молния, ударившая в шпиль Останкинской телебашни.