В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой об отмене ежемесячной родительской платы за услуги муниципальных детских садов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, адресованное главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В обращении указано, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. При этом федеральное законодательство допускает закрепление в детских садах платы за уход за детьми, например за организацию их питания.

Вместе с тем сентября 2020 года в среднеобразовательных учреждениях страны школьники начальных классов получают бесплатное горячее питание, отметил Власов.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — говорится в письме.

15 июня Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал максимально быстро закрыть очереди в детские сады. По его словам, в текущем году будет построено 767 детских садов на 112 тыс. мест.

Также в ходе встречи российский лидер призвал «допустить в конце концов» родителей к контролю за качеством горячего питания в школах. По словам главы государства, такую возможность следует организовать соответствующим образом, чтобы «санитарные условия были соблюдены».

По поручению главы государства с 1 сентября 2020 года все школьники страны с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. Средства на исполнение поручения выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов.