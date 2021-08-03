Врачи рассказали о реакции пациентов с аллергией на вакцинацию от COVID-19

Пациенты с аллергией или бронхиальной астмой переносят вакцинацию против коронавируса так же, как и те, у кого отсутствуют данные заболевания. Об этом говорится в документе, разработанном экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

«Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2», — приводит «РИА Новости» сообщение ассоциации.

Отмечается, что перед вакцинацией пациентам с аллергическими заболеваниями рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога для оценки текущего состояния и возможности проведения иммунизации.

Наличие аллергических заболеваний и бронхиальной астмы не является противопоказанием для проведения вакцинации от COVID-19, однако в период обострения заболевания прививку делать не стоит, уточняется в документе.

8 июля заслуженный работник здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий заявил, что аллергикам не следует останавливать базисную терапию, если они заболели COVID-19. Он добавил, что вакцинация в стадии обострения хронических болезней противопоказана. Прививаться возможно только при стойкой ремиссии и только после консультации врача.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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