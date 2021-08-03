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Эксперты рассказали о критериях выбора репетитора для ребенка

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При выборе репетитора родителям стоит обратить внимание на его портфолио, в том числе на отзывы предыдущих учеников, а также пообщаться с кандидатом вместе с ребенком, чтобы понять, смогут ли они найти общий язык. Об этом рассказали «РИА Новости» в сервисе по поиску профессионалов «СберУслуги».

В компании уточнили, что выбор репетитора зависит также от целей занятий, будь то сдача выпускных экзаменов, желание более глубоко погрузиться в предмет или просто подтянуть его.

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«Если цель ученика — успешно сдать выпускные экзамены, обязательно обращайте внимание на портфолио: сколько учеников занималось, на какие баллы они сдали экзамены, читайте отзывы предыдущих учеников, довольны ли они результатом и подходом к обучению», — отметили эксперты.

Также, по мнению представителей компании, репетитор должен хорошо разбираться в своем предмете, иметь высшее образование и доступно преподносить информацию.

Перед тем как сделать выбор, стоит лично пообщаться со специалистом вместе с будущим учеником.

«Важно, чтобы ученику было комфортно с преподавателем, он не должен чувствовать скованности или бояться задавать вопросы. Хороший преподаватель умеет находить общий язык с учениками и использовать аналогии, которые помогают понять предмет и сделать его интереснее», — указали специалисты.

При этом хороший репетитор дает подробную обратную связь ученику и его родителям об успехах ребенка, его сильных и слабых сторонах, добавили эксперты.

В апреле стало известно, что около 43% родителей учеников 10-х и 11-х классов нанимают для своих детей репетиторов и тратят на их услуги примерно 3,5 тыс. рублей каждую неделю. Также около трети школьников 7-х и 8-х классов (27%) занимаются с репетиторами, что обходится семье в 2,8 тыс. рублей. Среди младших учеников популярностью пользуются услуги репетитора по английскому, алгебре и геометрии. В то время как выпускники занимаются с репетиторами по английскому и русскому языкам, а также по алгебре, геометрии и физике, истории и обществознанию — чтобы подготовиться к ЕГЭ.

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