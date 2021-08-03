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Представитель МакSим сообщила об улучшениях в состоянии певицы

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Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская заявила, что певица МакSим (Марина Абросимова), уже около полутора месяцев остающаяся в медикаментозном сне, находится в стабильно тяжелом состоянии, однако наблюдаются улучшения, сообщает в понедельник, 2 августа, ТАСС.

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По ее словам, в состоянии певицы не происходит значительных изменений. Оно по-прежнему остается «стабильно тяжелым», «хотя есть улучшения».

30 июля Богушевская сообщала, что певице стало лучше, есть положительная динамика, однако нельзя говорить о том, что состоянию МакSим ничего не угрожает.

Ранее, 23 июля, менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала, что уже нет сомнений в выздоровлении артистки. При этом она добавила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течении коронавируса, по ее словам, это неизбежно.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Как рассказывала сама артистка в соцсетях, несколько дней она чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

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