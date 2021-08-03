Жительница Сахалина насмерть придавила ребенка

Женщину в Южно-Сахалинске заподозрили в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына. Об этом говорится на сайте областного управления СК России в понедельник, 2 августа.

По данным следствия, 26-летняя подозреваемая уснула вместе с ребенком на диване и во сне своим телом придавила младенца. Смерть ребенка наступила в результате «механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота», пишет сайт kp.ru.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает телеканал «360». Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В СК рассказали, что в январе 2020 года эта же женщина получила условное наказание за аналогичное преступление, пишет НСН. Во время купания в наполненной водой ванне она оставила двух дочерей без присмотра и ушла. Спустя какое-то время она вернулась и обнаружила одну из девочек 2018 года рождения без признаков жизни, пишет «Правда.Ру». Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли реанимировать ребенка.

Ранее 2 августа сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели 12-летнего мальчика на реке в Алтайском крае. Несовершеннолетний купался без присмотра взрослых.