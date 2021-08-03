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Российские туристы помогли перевернуть автобус после смертельного ДТП в Турции

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Российские туристы вместе с представителями отеля Kadirbey, прибывшими на место аварии, самостоятельно перевернули автобус, который попал в ДТП на развязке D-400 в районе курортного города Манавгат в Турции. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Автобус перевернулся. Кто смог выйти, вышли самостоятельно. Потом я вернулся, начал выносить пострадавших. Девушку зажало, нам удалось перевернуть автобус, ее высвободить», — рассказал россиянин.

Сотрудник Kadirbey добавил, что прибыл на место происшествия одним из первых.

«Мы прибыли на помощь одни из первых, поспешили вытаскивать людей из-под автобуса, своими силами перевернули и поставили автобус на место. Но ничего не поделать, авария — дело такое», — пояснил собеседник РЕН ТВ.

Ранее РЕН ТВ назвал имена двоих российских туристов, которые погибли в аварии с туристическим автобусом в Турции. По данным телеканала, смертельные травмы в результате аварии получили Тарас Мельник и Надежда Тягушева, личность третьего погибшего в данный момент устанавливается. Предварительно, им стал 15-летний подросток.

Еще троим пострадавшим в аварии россиянам проводятся операции. По словам доктора Мемеда Джана из больницы в Турции, 10 пациентов находятся в клинике Манавгата, из них шестеро взрослых и четверо детей.

3 августа пострадавший при ДТП самарец Сергей Кремнев рассказал о причине аварии. По его словам, у транспорта «что-то произошло с колесом», затем последовал резкий удар. Пострадавший отметил, что большая часть пассажиров спала в момент происшествия.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором ехали 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав РФ в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП.

Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП и сообщил о постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса. Власти Самарской области также пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

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