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В России за сутки выявили 22 010 случаев COVID-19

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В России за последние сутки выявлено 22 010 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

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Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (1952), Санкт-Петербурге (1910) и Подмосковье (1540).

За минувшие 24 часа из-за осложнений коронавируса скончались 788 человек, выздоровели 18 963.

В общей сложности на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 334 195 случаев COVID-19. С начала распространения инфекции погибли 160 925 пациентов, выздоровели 5 659 746 человек.

Ранее, 30 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России остается достаточно напряженной, однако есть регионы, где ситуация стабилизировалась. При этом она отметила необходимость ускорить вакцинацию от коронавируса в РФ.

В тот же день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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