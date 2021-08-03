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Женщина напала на слабослышащего таксиста под Саратовом

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Пассажирка такси в Саратовской области напала на водителя. Прокуратура проводит проверку, говорится на сайте регионального ведомства в понедельник, 2 августа.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой пассажирка, нецензурно выражаясь, требует от водителя такси выполнить ее заказ. Водитель отказывается, мотивируя это тем, что в автомобиле будет превышено допустимое количество пассажиров.

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Как уточняет телеканал «360», ехать должны были трое взрослых и двое детей. Водитель предупредил о необходимости заплатить вместо 156 рублей 180. Одна из пассажирок возмутилась и потребовала выполнить заказ по заявленной изначально цене. В ответ на отказ женщина стала избивать водителя кулаками и таскать его за волосы, пишет «Ридус». За кадром также слышен голос другого пассажира, который пытался успокоить агрессивную женщину и вывести ее из салона.

В описании к ролику, опубликованному в Instagram, говорится, что водитель — слабослышащий инвалид, на ролике также есть момент, в который он переходит на жесты.

После инцидента, который произошел 1 августа в городе Энгельс, 2 августа мужчина 1993 года рождения обратился в полицию по факту нанесения ему телесных повреждений пассажиркой в такси. Полицейские начали проверку, пишет сайт kp.ru.

Также проверкой ситуации занялась и региональная прокуратура по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Устанавливаются участники конфликта. Действиям пассажирки будет дана юридическая оценка на предмет наличия состава преступления либо административного правонарушения.

В конце декабря 2020 года пассажирка такси в Москве попыталась обмануть водителя, не желая платить за проезд, и даже ударила его бутылкой по голове.

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