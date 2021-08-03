В Британии предложили изменить шахматные правила

Западные учёные решили бороться с «шахматной несправедливостью», сообщает телеканал «Известия». Предлагается изменить правила игры в шахматы для чёрных фигур. Белые всегда имеют преимущество, они начинают партию. На элитных турнирах в 64% случаев

побеждает тот, кто пошёл первым. Правило белых началось в XIX веке, теперь его хотят переписать. Чёрным фигурам планируют дать два хода подряд с начала поединка. Авторы исследования Fairer Chess представят его 17 августа в Дании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.