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Обвиняемый в убийстве женщины в Красноярске заключен под стражу

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Жителю Красноярска, обвиняемому в убийстве пропавшей без вести женщины, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится на сайте регионального ГСУ СК России в понедельник, 2 августа.

По данным следствия, 41-летняя женщина 23 июля была в гостях у своей подруги, после чего уехала на такси в развлекательное заведение, откуда ушла в неизвестном направлении.

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По данным сайта kp.ru, в такси женщине, которая изначально направлялась домой, кто-то позвонил, после чего она попросила водителя изменить маршрут и отвезти ее в кафе, где она и встретилась с предполагаемым убийцей. Очевидцы сообщили, что в заведении она выпивала с неким мужчиной. Около четырех часов утра они вместе покинули ресторан, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ее родственники обратились к правоохранителям с заявлением об ее исчезновении, пишет REGNUM. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Позднее ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории Березовского района Красноярского края, пишет телеканал «Звезда». Правоохранители установили личность человека, причастного к совершению преступления. Им оказался 29-летний житель Красноярска.

Мужчину задержали, ему уже предъявили обвинение в убийстве. 2 августа суд по ходатайству следствия избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины. Следствие также не исключает, что у обвиняемого могли быть сообщники.

29 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, чье тело было найдено в парке у одного из домов на Пулковском шоссе. В розыск объявлен ее сожитель.

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