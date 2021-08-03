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Карякин раскритиковал инициативу изменить правила игры в шахматы

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Российский шахматист Сергей Карякин не видит смысла в изменении правил классической игры.

1 августа The Sunday Times написало, что представители Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета предложили ради инклюзивности позволять игрокам с черными фигурами ходить два раза подряд в начале поединка. Результат исследования ученых показал, что на элитных турнирах в 64% случаев побеждает тот, кто пошел первым, а именно белыми.

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По словам Карякина, с такими правилами можно провести разве что выставочный турнир, однако традиционные шахматные правила никуда не исчезнут.

«Можно предоставить первый ход черным, была даже такая выставочная партия. Иногда такое можно, но я не вижу смысла», — заявил он.

Шахматист уверен, что движение BLM повлияло на умы некоторых ученых, которые хотят перенести идею в шахматы.

«Подобные мысли берутся от разных западных движений, но шахматы тут при чем? Black Lives Matter влияет на умы отдельных ученых, которые хотят спроецировать это на шахматы. Кто-то должен начинать первым, в шахматах это белые», — прокомментировал Карякин.

Он отметил, что это лишь небольшое преимущество, которое нивелируется, если в игре участвуют сильные шахматисты.

27 июля шахматист Сергей Карякин вышел в четвертьфинал Кубка мира. На турнире, который проходит в Сочи, он обыграл француза Максима Вашье-Лаграва.

В четвертьфинале Карякин сыграет с представителем США Сэмюэлем Шенклендом.

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