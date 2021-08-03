Россияне определятся со знаменосцем накануне закрытия Олимпиады

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) пока не приняла решение, кто понесет знамя на церемонии закрытия Игр. Об этом во вторник, 3 августа, заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

«Со знаменосцем на закрытие мы еще не определились. Планируем это сделать ближе к концу Игр, где-то за день до их окончания», — сказал Поздняков.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится 8 августа, напоминает «Спорт-Экспресс».

Российские спортсмены на данный момент находятся на пятом месте в общем медальном зачете, заполучив 12 золотых медалей, 21 — серебряную и 17 бронзовых. При этом по количеству наград (50) они на третьем месте после США (64) и Китая (62).

Россия выступает на Олимпиаде под аббревиатурой ROC, без расшифровки. На флаге у спортсменов эмблема ОКР — без надписи «Олимпийский комитет России», но с сохранением цветов российского флага.

Согласно решению CAS, России до 16 декабря 2022 года запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира лишь два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.