Названы нежелательные для обсуждения вблизи смартфона темы

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман рассказал, какие темы лучше не обсуждать рядом со смартфоном или во время телефонного разговора.

Как отметил специалист в беседе с агентством «Прайм» во вторник, 3 августа, многие пользователи неоднократно замечали, что стоило им обсудить какую-то тему, как в социальных сетях и поисковых системах вскоре начинала появляться реклама, связанная с обсуждаемым вопросом.

«Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Шерман подчеркнул, что к нежелательным для обсуждения рядом со смартфоном темам относятся финансовые вопросы — не стоит озвучивать имеющиеся суммы денег или цифры сделок. Мошенники могут похитить эти данные и использовать их для пополнения своего банковского счета, пишет НСН.

Помимо этого, по словам специалиста, нередки случаи с прослушкой в рамках промышленного шпионажа. Таким образом конкуренты могут увести заказчика, предложив ему более выгодные условия сотрудничества, или вовсе сорвать сделку, пишет Life.ru.

Эксперт отметил, что телефон не является самым безопасным каналом для переговоров, поэтому высокопоставленные лица предпочитают общаться в деловом формате вживую.

1 августа эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал способ безвозвратно удалить данные со смартфона. Он рекомендовал сделать резервную копию, перед тем как стирать данные со смартфона. Затем следует зашифровать данные из меню настроек (эта опция может находиться в подразделах «Безопасность» или «Приватность»).