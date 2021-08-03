Прямой эфир
Экономика
ЦБ поддержал продажу пластмасс на бирже
Спорт
Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады
Происшествия
В Брянской области восстановлено электроснабжение после непогоды
Общество
Депутаты предложили увеличить сумму социального налогового вычета
Мир
В США отвергли введение нового локдауна из-за штамма «Дельта»
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов осудил действия бегуньи Тимановской
Общество
Задержан прикуривший от Вечного огня житель Волгограда
Мир
Госдеп раскритиковал действия Белоруссии в отношении Тимановской
Мир
Антонов заявил об ужесточении работы российских дипломатов в США

Названы нежелательные для обсуждения вблизи смартфона темы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман рассказал, какие темы лучше не обсуждать рядом со смартфоном или во время телефонного разговора.

Как отметил специалист в беседе с агентством «Прайм» во вторник, 3 августа, многие пользователи неоднократно замечали, что стоило им обсудить какую-то тему, как в социальных сетях и поисковых системах вскоре начинала появляться реклама, связанная с обсуждаемым вопросом.

Давай без свидания: 45% граждан вешают трубку при звонках мошенников
Почему злоумышленников не стоит «троллить»

«Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Шерман подчеркнул, что к нежелательным для обсуждения рядом со смартфоном темам относятся финансовые вопросы — не стоит озвучивать имеющиеся суммы денег или цифры сделок. Мошенники могут похитить эти данные и использовать их для пополнения своего банковского счета, пишет НСН.

Помимо этого, по словам специалиста, нередки случаи с прослушкой в рамках промышленного шпионажа. Таким образом конкуренты могут увести заказчика, предложив ему более выгодные условия сотрудничества, или вовсе сорвать сделку, пишет Life.ru.

Эксперт отметил, что телефон не является самым безопасным каналом для переговоров, поэтому высокопоставленные лица предпочитают общаться в деловом формате вживую.

1 августа эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал способ безвозвратно удалить данные со смартфона. Он рекомендовал сделать резервную копию, перед тем как стирать данные со смартфона. Затем следует зашифровать данные из меню настроек (эта опция может находиться в подразделах «Безопасность» или «Приватность»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021