Педиатр рассказала о способах обезопасить квартиру для детей

Врач-педиатр «Инвитро-Центр» Елена Гунько рассказала, как обезопасить пространство в квартире для детей.

По словам врача, любая современная квартира полна опасностей для детей — острые углы, бытовая химия, розетки, окна, кухонная плита.

«Важно объяснить ему (ребенку — Ред.), что в квартире представляет опасность, а если ребенок совсем маленький, постараться максимально следить за его действиями возле этих предметов», — цитирует Гунько «РИА Недвижимость» во вторник, 3 августа.

Защитить малыша от электричества помогут спрятанные под плинтусом провода и использование заглушки с ключом на розетках, отметила педиатр. Стоит помнить, что электроприборы не должны быть со свободно свисающим шнуром, а на ручки шкафов и дверцы желательно ставить специальные блокаторы, добавила она.

«Мебель должна быть хорошо закреплена, не должна шататься, так как ребенок может ее опрокинуть на себя. Также можно приобрести специальные накладки на углы мебели, об которые дети часто ударяются», — отметила Гунько.

При этом ящики с косметикой, моющими средствами, порошками и лекарствами тоже представляют собой особую опасность для детей, поэтому их нужно убирать на верхние полки, посоветовала эксперт. А на окна нужно установить специальные съемные ручки, блокаторы окон или замки со звуковым сигналом.

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