В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США

Российские дипломаты должны либо покинуть страну, либо запросить продление визы, каждый такой запрос рассмотрят в индивидуальном порядке, заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге с журналистами.

Он отметил, что «нет ничего нового» в том, что россияне должны подавать заявление о продлении визы через три года.

«Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением», — отметил Прайс.

Он также назвал неточным описание ситуации с истекающими визами со стороны посла России в США Анатолия Антонова.

Ранее в этот день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о предписании США к 24 сотрудникам дипмиссии покинуть страну до 3 сентября. Посол заявил, что почти все из них уедут без замены, так как Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

Также власти США «без объяснения причин» начали отменять и визы супругов и детей дипломатов, указал Антонов.

«Широко распространенные задержки в продлении просроченных виз также направлены на выдавливание российских дипломатических сотрудников из страны», — считает посол.

Москва неоднократно говорила о трудностях с получением американских виз россиянами, в том числе дипломатами.

15 апреля американский президент Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально.

Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля отмечал, что российская сторона запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран.