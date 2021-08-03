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В Запорожской области произошел взрыв на крыше многоэтажки

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В украинском Запорожье в ночь на вторник, 3 августа, прогремел взрыв на крыше многоэтажного дома, расположенного на проспекте Металлургов.

По данным областной национальной полиции, свыше 100 человек были эвакуированы, пострадал один спасатель. Само здание превратилось в пылающий факел. Предположительно, в здании взорвался газовый баллон.

Инцидент может быть связан с ремонтными работами, которые проводились предприятием-подрядчиком, уточнили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности».

Ранее, 2 августа, произошел взрыв трансформатора на подстанции «Мингородок» во Владивостоке. Пожар удалось локализовать, на месте работают специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). При этом информация о количестве домов, оставшихся из-за происшествия без электроснабжения, не приводится.

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