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Госдеп раскритиковал действия Белоруссии в отношении Тимановской

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия Белоруссии в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской актом репрессий.

«Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко стремился совершить еще один акт репрессий на транснациональном уровне, попытавшись заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую покинуть [Игры в Токио] просто за то, что она осуществляла свое право на свободу слова», — написал Блинкен в своем Twitter.

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Глава американской дипломатии добавил, что действия правительства Белоруссии подрывают олимпийский дух, нарушают основные права и потому недопустимы.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывезти из Токио в связи с ее критикой тренерского штаба.

2 августа стало известно, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу и в ближайшие дни прибудет в Варшаву. Также известно, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с их ребенком.

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