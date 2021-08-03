Госдеп раскритиковал действия Белоруссии в отношении Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия Белоруссии в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской актом репрессий.

«Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко стремился совершить еще один акт репрессий на транснациональном уровне, попытавшись заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую покинуть [Игры в Токио] просто за то, что она осуществляла свое право на свободу слова», — написал Блинкен в своем Twitter.

Глава американской дипломатии добавил, что действия правительства Белоруссии подрывают олимпийский дух, нарушают основные права и потому недопустимы.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывезти из Токио в связи с ее критикой тренерского штаба.

2 августа стало известно, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу и в ближайшие дни прибудет в Варшаву. Также известно, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с их ребенком.