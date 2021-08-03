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Задержан прикуривший от Вечного огня житель Волгограда

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Правоохранительные органы задержали 29-летнего жителя Волгограда по подозрению в осквернении братской могилы на Аллее героев в центре города. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

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Инцидент, по которому возбудили дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, произошел вечером 26 июня.

Сообщается, что молодой человек прикурил сигарету от Вечного огня в состоянии алкогольного опьянения. Его друг снимал происходящее на камеру телефона, а после опубликовал видео в социальных сетях.

В итоге волгоградские полицейские установили личность правонарушителя и возбудили уголовное дело. Теперь задержанному грозит штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до года или арест до трех месяцев.

9 июля сообщалось, что туристку, которая сделала фотографию с черепом скелета из «Города мертвых» в Северной Осетии, обвиняют в вандализме.

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