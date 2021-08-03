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Депутаты предложили увеличить сумму социального налогового вычета

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Депутаты обсудят законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета на доходы физических лиц (НДФЛ) со 120 тыс. до 360 тыс. рублей. Соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента 3 августа.

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«Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета — с нынешних 120 тыс. до 360 тыс. рублей», — написал в Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке отмечается, что предельная сумма социального налогового вычета «была установлена более 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялась».

В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период, по информации авторов законопроекта, увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%. По оценкам специалистов, рубль обесценился почти в три раза.

Налоговый вычет — это сумма, на которую при наличии соответствующих оснований уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог). Согласно Налоговому кодексу России, вычеты предоставляются с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.

1 августа вступил в силу законопроект, предусматривающий налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги. Закон предоставляет российским гражданам возможность вернуть 13% от расходов на фитнес. Вычет оформляется за отдельные виды спортивных услуг, перечень которых должен быть утвержден российским правительством.

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