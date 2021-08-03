У 70% перенесших COVID-19 пациентов симптомы сохраняются до полугода

Исследование американских ученых показало, что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов.

Чаще всего пациенты жаловались на усталость (об этом симптоме рассказали около 40% участников исследований), одышку (36%), нарушения сна (29%). Нередко встречались неспособность сконцентрироваться («туман в голове», около 25%), депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт (примерно по 20%). Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние (11%) или вкусовые ощущения (9%).

Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди. Также авторы работы отметили, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции.

Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в больнице, так как 83% участников исследования госпитализировали.

«При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности», — пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина.

По ее словам, это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи.

«Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни», — пояснила она.

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