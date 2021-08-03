Прямой эфир
Наука
Выход астронавтов с МКС в космос запланирован на 25 августа
Мир
В Турции загорелся поселок под Бодрумом
Мир
В Берлине могут ввести паспорта здоровья
Общество
Турист из Москвы стал жертвой урагана в Тверской области
Мир
Троих пострадавших в ДТП в Турции россиян оперируют
Культура
Amazon опубликовал первый кадр из сериала по «Властелину колец»
Общество
Синоптик спрогнозировал 3 августа торнадо в регионах Поволжья
Экономика
МВФ выделил $650 млрд на восстановление экономики из-за пандемии
Мир
Глава МИД Афганистана назвал условие для сотрудничества с талибами
Сюжет:

У 70% перенесших COVID-19 пациентов симптомы сохраняются до полугода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследование американских ученых показало, что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов.

«Мы обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2»
Академик РАН Арег Тотолян — о трех факторах защиты от заражения COVID-19 и поддержании иммунитета после вакцинации

Чаще всего пациенты жаловались на усталость (об этом симптоме рассказали около 40% участников исследований), одышку (36%), нарушения сна (29%). Нередко встречались неспособность сконцентрироваться («туман в голове», около 25%), депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт (примерно по 20%). Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние (11%) или вкусовые ощущения (9%).

Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди. Также авторы работы отметили, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции.

Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в больнице, так как 83% участников исследования госпитализировали.

«При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности», — пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина.

По ее словам, это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи.

«Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни», — пояснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021