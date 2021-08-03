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В США отвергли введение нового локдауна из-за штамма «Дельта»

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Власти США не собираются снова вводить локдаун в стране из-за распространения штамма «Дельта» коронавирусной инфекции, заявила в понедельник, 2 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Мы ясно дали понять, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности, как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса <...> на экономическом фронте», — сообщила Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь отметила, что американские власти, как и говорил ранее президент США Джо Байден, «будут основываться на научных принципах и рекомендациях экспертов в области здравоохранения».

Она также добавила, что необходимость введения обязательной вакцинации в США на федеральном уровне «не обсуждается». Работодатели, в свою очередь, имеют право по своему усмотрению требовать от сотрудников прививаться.

1 августа стало известно, что штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. На него приходится пятая часть всех случаев заболевания в стране за сутки.

По состоянию на 3 августа в США зафиксированы более 35 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 629 тыс. человек, выздоровели 29 млн, следует из данных Worldometer. Полностью вакцинировались 165 млн человек, что составляет чуть более половины населения страны.

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