В МИД Перу заявили о необходимости снять санкции с Венесуэлы

Министр иностранных дел Перу Эктор Бехар выступил в понедельник, 2 августа, против односторонних санкций в отношении Венесуэлы и призвал нормализовать отношения с Боливарианской Республикой.

«Наша политика направлена ​​против односторонних санкций и против блокад. Венесуэла — это страна, загнанная в тупик. Мы будем способствовать вместе со странами Европы и Латинской Америки пониманию политических тенденций в Венесуэле, не вмешиваясь в их внутреннюю политику», — сказал Бехар в эфире местного телеканала Canal N.

Он указал, что политика перуанского МИДа отныне «будет демократичной и будет основываться на честности и защите прав человека».

«Мы за демократическое обновление в Венесуэле, которое уважает социальные права венесуэльцев. В Венесуэле существует универсальная система безопасности и универсальная система образования. Мы обеспокоены лишь тем, что права маргинализированных людей соблюдаются», — подчеркнул глава ведомства.

Бехар отметил, что правительство Перу готово также выстраивать отношения на основе диалога с Кубой и Боливией.

Ранее руководство южноамериканской республики занимало недружественную позицию в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В ноябре 2020 года Мадуро в шутку предложил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо баллотироваться на пост президента Перу, после того как парламент этой страны не смог утвердить в должности нового исполняющего обязанности главы государства.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро