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Синоптик спрогнозировал 3 августа торнадо в регионах Поволжья

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Торнадо может наблюдаться в регионах Среднего Поволжья во вторник, 3 августа, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, сейчас в Центральной России погоду определяет холодный атмосферный фронт. После 30-градусной жары вторжение холода вызвало рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров.

В настоящее время этот фронт смещается к востоку от Москвы и самой столице не грозит, пояснил Тишковец.

«Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь — без «камней» с неба. А «камни» с неба завтра (3 августа — Ред.) ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», — цитирует Тишковца ТАСС.

Он добавил, что в Тверской области в понедельник произошло именно торнадо, а не смерч. По словам синоптика, такое природное явление для России — редкость.

«Это невероятная мощь. Оно может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», — сказал он.

Тишковец отметил, что весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток, где ожидаются грозы, ночные ливни, местами с градом. Ночью ожидается затишье, однако днем во вторник «на линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов и отдельные районы. На непогоду повлияет и близкое расположение городов к Волге. Специалист спрогнозировал торнадо в Поволжье в разгар дня.

При этом Москве торнадо не грозит, так как город уже попал в прохладную массу воздуха.

В результате прошедшего 2 августа в Тверской области урагана три человека погибли, среди жертв турист из Москвы и, вероятно, ребенок. Еще 15 человек получили травмы. Без электроснабжения остались 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах региона.

В настоящее время последствия урагана устраняют оперативные службы. Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий разгула стихии в регионе.

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