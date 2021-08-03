В ЦБ оценили прирост оплат товаров и услуг через СБП в июле

К 30 июля через систему быстрых платежей (СБП) россияне совершили 2,5 млн операций в счет оплаты товаров и услуг на общую сумму почти 15 млрд рублей, заявили «Известиям» в Банке России.

Там уточнили, что только в июле проведено более 361 тыс. операций на сумму 2,2 млрд рублей, что на 3% и 10% соответственно выше июньских показателей.

На 1 июля 2021 года этот функционал подключили более 81 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, отметили в регуляторе. К началу июня их число составляло 69 тыс.

По статистике ПСБ, в мае 2021 года более 1100 предприятий МСП подключили прием платежей через СБП. В июне это число выросло на 20%, а в июле ― почти в два раза, сообщили в банке. В Райффайзенбанке сообщили, что количество клиентов ― представителей малого и среднего бизнеса, подключившихся к сервису ЦБ, с мая по июль выросло на 25%.

Интерес бизнеса к СБП повысился на фоне введения госпрограммы по возмещению комиссий за прием платежей через сервис ЦБ. Льгота действует с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2021. В июле правительство выделило на эту программу 500 млн рублей.

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