В Турции загорелся поселок под Бодрумом

Лесные пожары в Турции перебросились на поселок Чекертме. Кадры происходящего появились в Сети во вторник, 3 августа.

Населенный пункт расположен на юго-западе страны в окрестностях Бодрума.

Судя по видео, языки пламени видны на большом расстоянии, дым от него распространился на большие территории. К тушению привлекают вертолеты.

Как пишет РЕН ТВ, жители вместе с пожарными пытаются любой ценой остановить распространение огня.

Отмечается также, что за 10 км от поселка были выставлены блокпосты.

Накануне сообщалось, что пожарные в Турции в настоящее время ведут борьбу с 13 очагами лесных пожаров. Отмечается, что работы проходят в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу.

29 июля стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат в провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.

Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».