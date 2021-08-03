Прямой эфир
Наука
Выход астронавтов с МКС в космос запланирован на 25 августа
Мир
В Турции загорелся поселок под Бодрумом
Мир
В Берлине могут ввести паспорта здоровья
Общество
Турист из Москвы стал жертвой урагана в Тверской области
Мир
Троих пострадавших в ДТП в Турции россиян оперируют
Культура
Amazon опубликовал первый кадр из сериала по «Властелину колец»
Мир
Минфин США призвал конгресс увеличить лимит своего госдолга
Происшествия
В Москве водители застряли в затопленном из-за дождя тоннеле
Общество
Скончался режиссер клипов «ДДТ» и «Алисы» Олег Флянгольц

Троих пострадавших в ДТП в Турции россиян оперируют

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Троим пострадавшим в аварии с туристическим автобусом россиянам проводятся операции, рассказал РЕН ТВ во вторник, 3 августа, доктор Мемед Джан из больницы в Турции.

По его словам, десять пациентов находятся в клинике Манавгата, из них шестеро взрослых и четверо детей.

«Состояние здоровья ребенка тяжелое, трое взрослых тоже в тяжелом состоянии, они сейчас находятся на операции», — заявил Джан.

Огонь да медные трубы: пожары и авария с автобусом в Турции
Почему генконсульство РФ в Анталье не рекомендует туристам покидать места проживания

Пострадавших доставили в госпиталь ближе к вечеру 2 августа, отметил доктор.

Ранее РЕН ТВ назвал имена двоих российских туристов, которые погибли в аварии с туристическим автобусом в Турции. По данным телеканала, смертельные травмы в результате аварии получили Тарас Мельник и Надежда Тягушева, личность третьего погибшего в данный момент устанавливается.

3 августа пострадавший при ДТП самарец Сергей Кремнев рассказал о причине аварии. По его словам, у транспорта «что-то произошло с колесом», затем последовал резкий удар. Пострадавший отметил, что большая часть пассажиров спала в момент происшествия.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, перевозившим 22 российских туристов. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав РФ в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП.

Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП и сообщил о постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса.

По данным туроператора «Интурист», со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы — из Самарской области, они застрахованы.

Власти Самарской области также пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021