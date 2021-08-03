Троих пострадавших в ДТП в Турции россиян оперируют

Троим пострадавшим в аварии с туристическим автобусом россиянам проводятся операции, рассказал РЕН ТВ во вторник, 3 августа, доктор Мемед Джан из больницы в Турции.

По его словам, десять пациентов находятся в клинике Манавгата, из них шестеро взрослых и четверо детей.

«Состояние здоровья ребенка тяжелое, трое взрослых тоже в тяжелом состоянии, они сейчас находятся на операции», — заявил Джан.

Пострадавших доставили в госпиталь ближе к вечеру 2 августа, отметил доктор.

Ранее РЕН ТВ назвал имена двоих российских туристов, которые погибли в аварии с туристическим автобусом в Турции. По данным телеканала, смертельные травмы в результате аварии получили Тарас Мельник и Надежда Тягушева, личность третьего погибшего в данный момент устанавливается.

3 августа пострадавший при ДТП самарец Сергей Кремнев рассказал о причине аварии. По его словам, у транспорта «что-то произошло с колесом», затем последовал резкий удар. Пострадавший отметил, что большая часть пассажиров спала в момент происшествия.

Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья с автобусом, перевозившим 22 российских туристов. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав РФ в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП.

Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП и сообщил о постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса.

По данным туроператора «Интурист», со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы — из Самарской области, они застрахованы.

Власти Самарской области также пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП.