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Amazon опубликовал первый кадр из сериала по «Властелину колец»

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Кинокомпания Amazon Studios опубликовала в понедельник, 2 августа, а своем Twitter первый кадр из нового сериала по «Властелину колец».

Также сообщается, что шоу станет доступно для просмотра на платформе Amazon Prime со 2 сентября 2022 года.

Шоураннерами нового сериала стали Джон Д. Пэйн, Патрик МакКей и Хуан Антонио Байона. В сериале появятся как новые, так и всем знакомые персонажи. В съемках участвуют Роберт Арамайо и Джозеф Моул — они снимались в «Игре престолов», молодую Галадриэль сыграет Морфидд Кларк. Кроме того, британский актер англо-русского происхождения Максим Болдри сыграет одну из главных ролей в будущем проекте.

16 апреля стало известно, что производство первого сезона сериала «Властелин колец» будет стоить кинокомпании Amazon Studios $465 млн.

17 апреля стало известно, что корпорация Amazon отменила выпуск видеоигры по мотивам вселенной «Властелина колец». Разработкой игры занимались Amazon Game Studios и китайская компания Leyou Technologies Holdings. По словам источника, сторонам не удалось обеспечить нужные условия для дальнейшей работы над игрой.

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