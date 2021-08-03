Блогер извинился за поездку на Bentley с привязанной к крыше подругой

Блогер-миллионник Сергей Косенко извинился за свою поездку по улицам Москвы с привязанной к крыше автомобиля Bentley подругой, сообщает в понедельник, 2 августа, телеканал РЕН ТВ.

«Я видел, что я во всех новостях. Не знал, что так обернется. Поэтому я приношу свои извинения, Илона также присоединяется к извинениям», — говорит Косенко в опубликованном ролике.

Косенко показывал в сторис на своей странице в Instagram все этапы подготовки заезда по столице: как пристегивал девушку наручниками, помогал забраться на крышу. После этого Илону закрепили веревками и скотчем.

По словам Косенко, он хотел «разогреть» аудиторию перед запуском нового шоу.

Ранее, 2 августа, Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Каромата Джаборова за розыгрыш с приступом коронавируса в метро. Соучастникам Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в течение трех лет каждому.