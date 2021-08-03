В Москве водители застряли в затопленном из-за дождя тоннеле

Несколько автомобилистов застряли в затопленном тоннеле под мостом на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает в понедельник, 2 августа, телеканал РЕН ТВ.

Судя по видеозаписи, снятой на месте инцидента, канализационные сливы не справились с нагрузкой. Дождевая вода затопила тоннель, в результате чего уровень воды в нем поднялся.

Таким образом, легковые автомобили с невысоким дорожным просветом не смогли проехать через водную ловушку.

Ранее днем МЧС России предупредило о дождях, грозе и порывах ветра до 17 м/с в отдельных районах Москвы. В ведомстве рекомендовали водителям быть внимательными на дорогах, а также парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций.

Власти столицы рекомендовали закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в городе.

По данным Гидрометцентра, непогода в столице продлится до 6:00 вторника, 3 августа.