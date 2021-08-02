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Глава Свердловской области одобрил концепцию нового детского хосписа

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил архитектурную концепцию нового детского хосписа, который планируется возвести около озера Шараташ в Екатеринбурге. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

Согласно проекту, в двухэтажном здании разместят просторные палаты, кабинеты, медицинские посты, игровые комнаты, музыкальный зал, учебные классы, отделения выездной службы и хозяйственные помещения. Центром композиции станет зимний сад, пишет ТагилСити.ру.

Куйвашев ознакомился с проектов и поручил к октябрю этого года разработать пошаговый план его реализации.

«Маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями необходима не только профессиональная медицинская помощь, но и особенно бережный уход, психологическая поддержка, комфортные условия для жизни. В поддержке и помощи нуждаются и семьи таких ребят», - отметил глава региона.

В марте в Екатеринбурге на базе областной клинической больницы заработал первый на Урале детский хоспис. Он может принять на круглосуточное пребывание 27 детей и их родителей. Мебель и внутренняя отделка помещений подобраны таким образом, чтобы создать для них атмосферу домашнего уюта.

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