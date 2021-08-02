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Сотни домов остались без электроснабжения во Владивостоке

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Более 200 домов остались без света из-за серьёзной аварии, которая произошла вечером в понедельник, 2 августа, на подстанции «Мингородок» во Владивостоке.

«Взорвался трансформатор, пожар локализован. На месте работают специалисты ДРСК», – рассказали в управлении по вопросам ТЭК администрации города.

В зону отключения попали: часть домов в Ленинском и Первореченском районах Владивостока, в том числе на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Баляева, Каплунова, Ладыгина, Луговая, Спиридонова, Шепеткова, Руднева, Сабанеева, Сельская и ряде других (всего 207 домов). Об этом пишет Vostokmedia.

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