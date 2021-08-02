Загрязнение бухты Чум нефтепродуктами выявлено в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края активисты обнаружили нефтепродукты в бухте Чум. Размер пятна на поверхности воды превышает 3 тыс. кв. м.

«Предполагаемыми источниками загрязнения могут являться река Чум или затонувшее судно», — рассказал Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы».

Как отмечает Transsibinfo.com, обращения направлены в Дальневосточную транспортную прокуратуру и Межрегиональное управление Росприроднадзора.

Экологи Кольского научного центра работают над созданием уникальной технологии по очистке почвы от нефтепродуктов. Они предлагают очищать арктические территории с помощью бактерий. В частности, разрабатываются методы биоремедиации загрязненных нефтепродуктами почв на участках Печенгского округа Мурманской области. Работы должны завершить осенью этого года.