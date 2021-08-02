В Удмуртии вырастили 1 млн сеянцев хвойных

В питомниках Удмуртии вырастили 1 млн сеянцев хвойных деревьев, из которых 900 тыс. – ель, а остальные 100 тыс. – сосна. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Весной следующего года планируют высадить сеянцы сосны. Ель высадят только в 2023 году, когда она достигнет нужных размеров, пишет Udm-info.ru.

Деревья выращивают с закрытой корневой системой. По словам специалистов, это позволяет избежать повреждения сеянцев при перевозке и хранении, а также не подвергать стрессу при посадке.

Ранее стало известно, что до 2025 года планируется увеличить число пилотных регионов, участвующих во внедрении модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на не менее чем 10 субъектов страны. К реализации проекта планируется подключить Бурятию, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Томскую область.