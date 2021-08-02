Карту коммунальных аварий запустят в Астрахани

В Астрахани появится Единая интеграционная платформа, с помощью которой можно будет оперативно получать информацию об отключениях холодной, горячей воды, обрывах на линиях электропередач. Как уверяют разработчики, нововведение позволит уменьшить нагрузку на телефоны экстренных и аварийных служб областного центра.

Информацию по отключениям холодной и горячей воды или электричества специалисты будут заносить на электронную карту. Там будут ответы на запросы, где случился порыв и самое главное, когда аварийные бригады его устранят, передает «Астрахань 24».

Первым, в качестве пилотного проекта, кто будет сообщать с помощью интегрированной электронной платформы об отключениях, станет муниципальный «Астрводоканал».