Обновленную авиацию Балтийского флота опробуют на учениях «Запад-2021»

На военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые в полном составе опробуют обновленную авиацию Балтийского флота. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Отмечается, что авиагруппа будет отрабатывать борьбу не только с морскими, но и с наземными целями. При этом работать она будет под контролем автоматизированной системы управления морской авиации.

Согласно сведениям источников, во вновь сформированную в Калининграде авиационную группировку войдут истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты 34-й смешанной авиадивизии Балтийского флота.

«В полном составе 34-ю смешанную дивизию еще не опробовали. Она создана не так давно, в 2019 году. Невозможно сформировать такое соединение сразу в боеготовом виде. С тех пор ее пополнили молодыми летчиками, ввели их в строй, переоснащают новой техникой. На «Западе-2021» дивизию впервые проверят в полном составе как единый организм. Это к тому же станет в некоторой степени ответом на прошедшие недавно крупнейшие учения НАТО на Балтике», — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В авиационную группировку войдет уникальная военная часть — 396-й смешанный вертолетный полк. В нем есть одновременно специальные палубные и противолодочные вертолеты, армейские Ми-8 и Ми-24.

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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