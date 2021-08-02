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Десятки населенных пунктов в Якутии могут попасть в зону задымления

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На этой неделе в зону задымления от природных пожаров могут попасть до 30 населенных пунктов, в том числе Якутск и участки рек Вилюй и Лена, передает ТАСС.

На этой неделе наиболее сложная обстановка из-за природных пожаров сохранится в Хангаласком, Верхневилюйском и Усть-Майском районах Якутии. Там не прогнозируется выпадение значительных осадков, а температура воздуха днем будут достигать 25-30 градусов. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Ущерб от лесных пожаров в Якутии составляет более 1 млрд рублей. Судами удовлетворены ходатайства об аресте имущества виновных лиц на сумму более 1 млн рублей. При этом причиной большинства возгораний являются сухие грозы.

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