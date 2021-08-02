Строительство аэропорта завершается в Тобольске

Строительство аэропорта в Тобольске Тюменской области вышло на финишную прямую. Готовность терминала и прилегающего административного здания превысила 93%.

Аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 380 человек в час отвечает требованиям в области дизайна и экологичности стройматериалов. Для удобства пассажиров предусмотрено размещение внутри аэровокзала двух залов – общего и бизнес-класса, а также зала вылета, детской зоны и современного кафе. Об этом сообщает megatyumen.ru. Сейчас внутри аэровокзала производится монтаж досмотрового оборудования и установок радиационного контроля.

Работы планируется завершить до конца лета. Осенью новый аэропорт в Тобольске встретит первый пассажирский рейс.

Новый терминал появится в аэропорту Мурманска в 2023 году. Соглашение о намерениях правительство региона подписало с ООО «Новапорт Холдинг». На текущий момент разработана дорожная карта и подготовлена проектная документация. На первом этапе запланировано строительство нового здания с перспективой будущего расширения перрона в рамках реконструкции аэропорта. Общий объем инвестиций превысит 2,3 млрд рублей.