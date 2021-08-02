Сезон охоты на барсука стартует в Татарстане

В Татарстане стартует сезон охоты на барсука. Прием заявлений на получение разрешений начнется с 5 августа, сообщили в государственном комитете республики по биоресурсам.

Для получения разрешения охотнику необходимо собрать пакет документов. Желающим нужно предоставить паспорт, заявление, охотничий билет, квитанцию об оплате пошлины стоимостью 650 рублей, пишет InKazan.ru.

Стоимость одного животного составит 60 рублей. В общей сложности разрешено добыть 24 особи барсука.

В июле «Известия» сообщали, что правительство намерено продолжить ужесточать регулирование доступа к оружию. К уже одобренному президентом России Владимиром Путиным закону о его госконтроле могут добавить барьеры, которые усложнят получение охотничьего билета. Соответствующие поправки в закон «Об охоте…» по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разрабатывает несколько министерств.